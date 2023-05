De kans op een vlucht tot het einde doet een Belg dromen in de Giro: "Voor de roze trui zou ik natuurlijk tekenen"

Mogelijk houdt de vroege vlucht tijdens de 4e rit in de Giro stand en dat doet Harm Vanhoucke dromen. Hij mikt op ritzeges en mogelijk kan hij tegelijk de roze trui overpakken.

Rit 4 in de Giro is een 1e kans voor de vluchters. De kans werd de laatste dagen groter, omdat Remco Evenepoel ervan sprak om de roze trui proberen af te geven.

Dat geeft veel renners hoop op een ritzege en ook hoop om de roze trui af te geven, waaronder Harm Vanhoucke. Momenteel staat hij op 2'30" van Evenepoel.

Klassementsambities heeft Vanhoucke niet, want daarvoor was zijn voorbereiding niet goed genoeg. Zo vertelde hij aan Sporza. "Ik ga voor ritzeges. In de 4e rit is er ook een reële kans dat Soudal Quick-Step de vroege vlucht uit handen geeft. Dus ik ga proberen in de vroege vlucht mee te gaan."

Als Vanhoucke meegaat in de vroege vlucht en ook de rit wint, kan hij ook het roze overnemen. "Daarvoor moet ik natuurlijk eerst goede benen hebben", antwoordde hij met een cliché. "Het is niet zo gemakkelijk, maar ik zou er natuurlijk voor tekenen."