Fabio Jakobsen hervat zijn seizoen en ziet ploegmaat na maanden blessureleed zijn rentree maken

Fabio Jakobsen zal aan de start van de Ronde van Hongarije staan en zal er Michael Morkov naast zich krijgen. De Deen maakt na maanden blessureleed overigens zijn comeback.

De Scheldeprijs was de laatste wedstrijd die Fabio Jakobsen reed en na een rustperiode zal hij zijn seizoen weer hervatten. Jakobsen zal aan de start van de Ronde van Hongarije staan.

De topsprinter van Soudal Quick-Step zal uiteraard de sprints voor zijn rekening nemen. In principe zijn er 3 kansen op een massaspurt. Daarvoor kan Jakobsen ook weer op Michael Morkov rekenen. Die moest in Le Samyn eind februari opgeven en sindsdien kwam hij niet meer in actie. Hij had knieproblemen.

Ook zijn er nog 2 aankomsten bergop. Daarop rekent Soudal Quick-Step op Fausto Masnada die net niet de Giro-selectie haalde.

De selectie voor de Ronde van Hongarije van Soudal Quick-Step: Tim Declercq, Yves Lampaert, Fausto Masnada, Michael Morkov en kopman Fabio Jakobsen.