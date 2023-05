Ploegmaat van Primoz Roglic die in extremis voor de Giro moest afzeggen, geeft een blessure-update

Jan Tratnik is met succes geopereerd. Hij werd net voor de start van de Giro op training aangereden.

Net voor de Giro was Jan Tratnik een van de grote pechvogels. Een dag voor de openingstijdrit werd hij aangereden. Daarbij liep hij ernstige blessures op en moest hij naar het ziekenhuis.

Voor zijn knie was geraakt en zo kon Tratnik niet aan de Giro deelnemen. Een domper voor de Sloveen en Jumbo-Visma, want het was al de 5e renner die ze binnen de Giro-selectie moesten vervangen.

Ondertussen ging Tratnik al onder het mes. Op Instagram meldde hij dat het om een geslaagde operatie ging. "Ik ben nog op tijd om de jongens van Jumbo-Visma in de Giro te zien koersen", schreef hij er nog bij. Zo kan de revalidatie van Tratnik starten.