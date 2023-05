Hoe de Giro grote dromen helemaal in vervulling laat gaan en enkel meer ambitie oproept: "Perfect, perfect, perfect"

Ambitie, hoog oplopende emoties, dromen die in vervulling gaan: in de Giro kan het allemaal samenkomen. Dat hebben de voorbije dagen al aangetoond.

Aurélien Paret-Peintre draait al enkele jaren in het peloton mee als veelbelovend klimmer, maar is pas sinds dinsdag ritwinnaar in een grote ronde. "Een droomdag", blikt de 27-jarige Fransman terug. "Het was perfect." Dat laatste woord zou hij nog verschillende keren herhalen.

"Ik heb er voor gevochten om in de ontsnapping te geraken en het is me gelukt. Ik ben super tevreden. Ik heb kunnen strijden zoals ik dat wilde. Ik kon het afmaken in de sprint: perfect. Iedereen in de ontsnapping deed mee voor de overwinning. Het was echt zwaar om alle vluchters te verslaan", zuchtte de renner van AG2R Citroën.

KLASSEMENTSAMBITIES

Om dan nog een keer te zeggen dat het perfect verlopen is. Het hoeft bij die ritzege niet te stoppen. Paret-Peintre jaagt de top tien na in de Giro en springt nu naar de derde plaats in de stand. "Ook is het gelukt om me vooraan in het klassement te nestelen. We kijken nu weer vooruit."