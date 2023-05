Imponeren tijdens bezoek van Lefevere, Oumi en Rode Duivel: zo verliepen de heerlijke dagen van Remco in het roze

Remco Evenepoel heeft er al enkele heerlijke dagen in het roze opzitten. Lefevere, Oumi en een Rode Duivel zagen van op de eerste rij dat het goed zat. Nu die trui - wellicht tijdelijk - is doorgegeven aan iemand anders, is het al eens tijd om terug te blikken op die eerste Giro-dagen in het roos.

Het begon uiteraard allemaal met de suprematie die Evenepoel etaleerde op de tijdritfiets, wat hem meteen in het roze hees. Patrick Lefevere was naar Ortona gekomen om mee te vieren. Met echtgenote Oumi - ook bij haar waren de roze tinten aanwezig - deelde Remco aan de aankomst enkele innige momenten.

Wanneer Evenepoel 's anderendaags dan als eerste Belg in 22 jaar van start ging als leider in de Giro, was Oumi ook nog van de partij. Er volgde zelfs een high five tussen het koppel tijdens de koers. Een valpartij ontwijken hoorde er ook al bij aan het einde van rit 2, maar de roze trui bleef stevig om Remco's schouders.

De volgende dag dook er dan weer ander bekend volk op. Voetballer Jan Vertonghen, Rode Duivel én koersliefhebber, kreeg aan de ploegbus van Soudal Quick-Step een roos truitje overhandigd door de Giro-leider.

Er volgde in de wedstrijd al eens een tussensprintje om bonificatieseconden, Evenepoel graaide er drie mee. Om maar aan te geven dat de strijd om het klassement al is begonnen. Dan was er ook nog het verhaal van de eieren. Een ei in je achterzak stoppen is blijkbaar een grap in Italië. Rare jongens, die Italianen.

An 𝙚𝙜𝙜𝙨𝙞𝙨𝙩𝙚𝙣𝙩𝙞𝙖𝙡 question keeps bothering us since this morning, @EvenepoelRemco 😁



Care to explain what happened today at the @giroditalia or will it go down as one of the century’s greatest mysteries? 😂 pic.twitter.com/3LfixkB5Sh — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) May 8, 2023

Remco Evenepoel ging er allemaal goed mee om. Na drie ritten te begonnen zijn in het roos, werd de trui doorgegeven aan Leknessund. Op basis van de eerste indruk durven we te denken dat die leiderstrui nog wel eens terug rond de schouders van Remco komt. In elk geval zijn het voor hem fantastische eerste Giro-dagen geweest.