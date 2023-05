Jumbo-Visma deelde onbedoeld een speldenprikje aan Remco Evenepoel uit: "Nooit slecht als ze gestrest zijn"

Primoz Roglic is de grote concurrent van Remco Evenepoel in de Giro. Even reed Evenepoel op achterstand. Dat kwam door de gladde afdalingen.

In het begin van de 4e etappe in de Giro lag het tempo heel hoog. Ook moest er al wat hoogteverschil overwonnen worden. Zo werd er in de afdaling tegen de limiet naar beneden gereden. Een extra factor was de regen.

Zo ontstonden er breukjes in de afdalingen. Even reed Remco Evenepoel wat op achterstand, terwijl concurrent Primoz Roglic met enkele ploegmaats wel mee was.

"Dat was voor ons een mooi moment, maar dat was zeker niet gepland", vertelde Michel Hessmann, ploegmaat van Roglic, aan Eurosport. "We probeerden gewoon veilig naar beneden te gaan, maar de andere teams gingen vol in de afdaling. Wij hadden gewoon het geluk dat wij wel mee zaten."

"We probeerden daarna het tempo er wel in te houden", ging Hessmann verder. "Maar het was wel duidelijk dat Evenepoel terug zou keren. Al is het nooit slecht als ze wat gestrest zijn."