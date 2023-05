Problemen voor de Tour de France?: Viervoudig winnaar Chris Froome moet zijn voorbereiding al aanpassen

Chris Froome heeft zijn voorbereiding voor de Tour de France moeten aanpassen. Hij zal de Ronde van Hongarije niet rijden.

Na de Ronde van Romandië zou Chris Froome in principe de Ronde van Hongarije rijden om zo zich verder op de Tour de France voor te bereiden, maar dat plan ging niet door. Hij moest in laatste instantie afzeggen.

De organisatie van de Ronde van Hongarije deelde zelf een verklaring mee: "Volgens Israel-Premier Tech zal Froome dit jaar de Ronde van Hongarije wegens een lichte blessure missen. Die blessure had hij al voor de Ronde van Romandië en dat verstoorde zijn training en voorbereiding." Reto Hollenstein zal Froome vervangen.

Het doel van Froome is de Tour halen, want hij wil zich als viervoudig winnaar graag nog eens tonen en een rit winnen. Zo toonde hij zich in 2022 in de rit naar Alpe d'Huez en werd hij 3e. Anderzijds is hij nog lang niet zeker van een selectie. Hij zal zich eerst tijdens de voorbereiding nog moeten bewijzen. Een forfait voor de Ronde van Hongarije komt dus ongelegen.