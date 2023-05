Remco Evenepoel komt tot 2 keer toe met de schrik vrij: renner komt zich excuseren

Remco Evenepoel is in de 5e rit van de Giro tot 2 keer toe ten val gekomen. Zonder erg, maar wel vervelend. Achteraf kwam een renner zich excuseren bij Soudal Quick-Step.

In het begin van de etappe veroorzaakte een loslopende hond een val. Remco Evenepoel was daarbij betrokken, maar kon snel weer verder. Even later stak hij zijn duim voor de camera op.

In volle finale kwam Evenepoel opnieuw ten val. Hij bleef even zitten, want het was in de laatste 3 km. Al was hij zichtbaar gefrustreerd en hij reed furieus over de streep.

Evenepoel had bij die laatste val het achterwiel van zijn voorganger, Alex Kirsch, aangetikt. Die kwam zich na de rit bij Soudal Quick-Step excuseren. Al vindt Steven de Jong, zijn ploegleider bij Trek-Segafredo, dat de Luxemburger geen schuld trof.

“Kirsch reed op kop om de sprint voor Mads Pedersen aan te trekken", vertelde de Jong aan Het Laatste Nieuws. "Zijn werk zat erop en hij week uit naar rechts. Remco keek op dat moment naar links, waardoor hij Alex niet zag en zijn achterwiel aantikte. Een jammere val en ik snap de frustratie van Remco, maar hij had gewoon voor zich moeten kijken.”