Vluchters kunnen het peloton net niet verrassen in de Giro: "Nog nooit gedaan in mijn carrière"

Simon Clarke en Alessandro De Marchi leken het peloton een loer te draaien in Napoli. Maar enkele honderden meters voor de streep werden de twee toch nog gegrepen.

Het zag er lang naar uit dat De Marchi en Clarke met z'n tweeën zouden strijden voor de overwinning in de zesde etappe. Maar het mocht uiteindelijk niet zijn.

"Het is niet leuk om op deze manier te verliezen, om zo dichtbij de streep nog gepakt te worden. Ik was liever teruggepakt met nog tien kilometer voor de boeg dan op tweehonderd meter van het einde", zei Clarke bij Eurosport.

De twee hadden nog zo'n 15 seconden bij het ingaan van de laatste kilometer, maar De Marchi nam dan toch even niet meer over. "Het pokeren op het einde? Dat was er nauwelijks. We hadden er geen tijd voor. We wisten dat het peloton erg dicht zat”, zei Clarke.

"Er komt altijd een moment waarop je past voor een kopbeurt. Of dat nu op 1.000 of 500 meter voor het einde is.."

De Marchi: "Nog nooit gedaan in mijn carrière"

De Marchi reageerde achteraf ook bij Sporza. Hij wist dat Clarke, die al etappes in de Tour en Vuelta won, sneller was. "Ik wilde winnen en dus probeerde ik het spelletje te spelen met Clarke. Hij is sneller dan ik. Ik nam niet over, iets wat ik nog nooit gedaan heb in mijn carrière", zei de Italiaan.