Favorieten doen helemaal niets in eerste bergrit, Geraint Thomas geeft duidelijke reden waarom

De zevende rit in de Giro, met aankomst op Campo Imperatore, heeft een muis gebaard bij de favorieten. Geraint Thomas was na de rit duidelijk waarom.

De vluchters kregen vrij spel in de zevende etappe van de Giro, de favorieten in het peloton hielden een wapenstilstand. Remco Evenepoel won nog het sprintje bij de favorieten, maar uiteindelijk was er geen verschil tussen de klassementsmannen.

"Er stond een flinke tegenwind", was Thomas duidelijk bij Eurosport. "Iedereen was aan het wachten en niemand wilde echt rijden. In het wiel was het namelijk echt veel makkelijker."

"Er ontstond toen een soort patstelling. We hadden graag koers gemaakt, maar de omstandigheden waren er gewoon niet naar", stelde de Welshman.

Thomas werd zelf nog zevende in de sprint. "Ik voel me elke dag beter worden. Maar we moeten sowieso afwachten tot de derde week. Dan barst het allemaal pas echt los", concludeerde hij.