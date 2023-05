Na de coronabesmetting bij INEOS Grenadiers: "Of ik zelf bevreesd ben?

Bij INEOS Grenadiers is een coronageval opgedoken. Ondanks dat Filippo Ganna naar huis is, blijft kopman Geraint Thomas er rustig onder.

Het was voor de 8e rit een bommetje in het Giro-peloton. Filippo Ganna moest door corona naar huis. Zo zijn Geraint Thomas en Tao Geoghogan Hart een belangrijke knecht kwijt en Remco Evenepoel telt voor de tijdrit op zondag een stevige concurrent minder.

"Natuurlijk zijn we ontgoocheld", reageerde Thomas bij Sporza. "Ganna heeft me in deze Giro al 2 keer geholpen bij een terugkeer (na pech). Maar wat kunnen we doen? Hij voelde zich niet goed genoeg om te koersen en dan is een opgave een logische beslissing."

"Of ik zelf bevreesd ben? NIet echt", ging Thomas verder. "We doen alles wat we kunnen op vlak van hygiëne. En naar een discotheek kan ik nu sowieso niet gaan, hé."

Thomas gaf ook nog een puntje van kritiek op organisatie: "Na de etappe naar de Gran Sasso moesten we met een kabelbaan naar beneden. Iedereen zat daar wat opeengepropt wat niet echt coronaproof is. Al droegen we wel een masker."