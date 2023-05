Patrick Lefevere zag "alarmistische" pers na de rit naar Lago Laceno: "Maar persoonlijk had ik het in die rit anders aangepakt"

Patrick Lefevere is bij Het Nieuwsblad nog eens teruggekomen op de Giro-rit naar Lago Laceno. Remco Evenepoel zat geïsoleerd en in België gingen al een paar alarmbellen af. Lefevere vond dat allemaal overdreven.

Remco Evenepoel reed toen nog in de roze trui, maar op de slotklim naar Lago Laceno zat hij geïsoleerd. Alle ploegmaats hadden moeten lossen en Evenepoel zat met andere woorden geïsoleerd. In België vloeide daar achteraf veel inkt over.

Patrick Lefevere vond dat de pers te "alarmistisch tekeer ging". "Evenepoel vond dat zelf allemaal geen groot probleem", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

De ploeg had voordien heel wat werk geleverd, weet Lefevere. "Tijdens de 1e 2 koersuren ging het bijzonder hard en misschien hebben we zelfs iets te veel controle uitgeoefend."

Zo was er een aanvalspoging met onder meer Brandon McNulty die Soudal Quick-Step niet wou laten rijden. "Persoonlijk had ik die mooie vluchtersgroep laten rijden. Dat McNulty die op meer dan 5 minuten stond korterbij gekomen zou zijn, vond ik geen probleem."

Uiteindelijk was er een groep met Andreas Leknessund weg. "Daarmee zit de juiste renner en met Team DSM de juiste ploeg in het roze", besloot Lefevere.