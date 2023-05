Remco Evenepoel wint ook de tweede tijdrit in de Giro, maar de verschillen zijn slechts miniem

Remco Evenepoel heeft opnieuw de macht gegrepen in de Giro. In de tweede tijdrit in deze Giro heeft hij wel niet zo machtig uitgehaald als in de eerste.

Na het tijdsverlies van zaterdag hoe Remco Evenepoel zou reageren in de tweede tijdrit. Op dat moment had de Zwitser Stefan Küng de beste tijd neergezet aan de aankomst met 41'28". Maar toen was het aan de favorieten in het klassement om zich te bewijzen. Evenepoel zette de concurrentie al bij het eerste tussenpunt op achterstand. Onder meer Roglič moest al een halve minuut toestaan, Thomas bleef nog het dichtste op 11 seconden. Maar bij het tweede tussenpunt verloor Evenepoel al wat van zijn pluimen. De voorsprong op Thomas was plots maar 2 seconden meer, Hart stond op 7 seconden. Roglič volgde op 27 seconden. Evenepoel wint, maar de verschillen zijn klein Bij het tussenpunt zette die dalende trend zich voort. Thomas, Hart en Evenepoel stonden in dezelfde tijd, de achterstand van Roglič verloor nog maar 23 seconden. En ook aan de finish bleef het spannend. Evenepoel hield uiteindelijk slechts 1 seconde over op Geraint Thomas. Tao Geoghegan Hart volgt slechts een seconde later. De voorsprong op Roglič is slechts 17 seconden. Evenepoel is wel opnieuw de leider in het klassement en heeft een kleine minuut voorsprong op Thomas, Geoghegan Hart en Roglič. Results powered by FirstCycling.com