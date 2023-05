Ook buitenland in totale shock na exit Remco Evenepoel: het wordt 'opmerkelijke beslissing' en gigantische klap genoemd

De roze man is er niet meer bij. Exit Remco Evenepoel in de Giro. Een 'opmerkelijke beslissing', is in een buitenlandse krant te lezen.

Ook de buitenlandse media reageren uiteraard veelvuldig op de opgave van Remco Evenepoel als gevolg van een coronabesmetting. "Een Giro in shock", kopt La Gazzetto dello Sport. "De renner die iedereen zoveel angst aanjoeg, is plots naar huis met de roze trui in zijn koffer. Evenepoel zal gemist worden."

KANTTEKENING

"Dit is een enorme klap voor de Giro", stelt L’Équipe. Een gelijkaardige toon in het Spaanse AS: "Een gigantische klap voor de wedstrijd en de fans." Diezelfde krant plaatst ook wel een kanttekening bij de finaal genomen beslissing.

"Dit is een bijzonder bittere pil voor Remco, al is het ook een opmerkelijke beslissing. Maandag is er een rustdag en dus had zijn gezondheidstoestand nog kunnen verbeteren", klinkt de redenering.