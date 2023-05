Patrick Lefevere blijft volledig achter zijn standpunt staan en verdedigt beslissing om Evenepoel uit de Giro te halen

Remco Evenepoel is na zijn coronabesmetting uit de Giro gehaald. Een beslissing die Patrick Lefevere ondersteunt en ook verdedigt.

"Dat verklaart alles", reageerde Patrick Lefevere op Twitter op het nieuws over de coronabesmetting van Remco Evenepoel. "Een goed herstel gewenst. Ik hoop dat iedereen zijn privacy zal respecteren. Hij zal sterker terugkomen", verzekerde de CEO van Soudal Quick-Step.

Het is overigens de ploeg die besloot om hem uit koers te halen, nadat Evenepoel positief testte op Covid-19. Het is echter de vraag of dat wel noodzakelijk is. Het coronavirus gaat nog steeds rond en zeker in het wielerpeloton, maar mensen worden er doorgaans veel minder ziek van dan vroeger.

Ja Raymond. Je weet nooit wat er onderhuids gebeurt. Het is geen 9-5 job. Geen enkel risico https://t.co/xKug7qf0mB — Patrick Lefevere (@PatLefevere) May 14, 2023

Ook de Nederlandse wielerjournalist Raymond Kerckhoffs merkte iets in die trend op. Op de vraag of Evenepoel wel moest afstappen, antwoordde Lefevere met een volmondige 'ja'. "Je weet nooit wat er onderhuids gebeurt", beargumenteert Lefevere zijn zaak. "Het is geen 9-5 job. Geen enkel risico."