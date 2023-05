Afscheid in de roze trui wordt Remco Evenepoel niet in dank afgenomen: "Weinig respect voor de Giro"

Remco Evenepoel verliet de Giro in de roze trui. En dat wordt hem in Italië niet in dank afgenomen.

Het coronavirus slaat hard toe in Italië. Heel wat renners moesten al opgeven, onder meer wereldkampioen Remco Evenepoel. "Evenepoel, Covid en het respect voor de Giro”, titelde La Gazzetta dello Sport.

"Gezondheid voorop, maar het virus mag geen paraplu zijn om jezelf in te dekken. Remco Evenepoel koos ervoor om de wedstrijd te staken omdat hij besefte dat hij niet meer in de mentale en vooral fysieke conditie was om te winnen", klinkt het in de inleiding.

In de krant is er begrip voor het feit dat een renner opgeeft als die ziek is of en zo niet meer voort kan, maar dat corona de reden is, daar is minder begrip voor.

© photonews

"Corona is niet langer een paraplu om je onder te verstoppen. Remco Evenepoel koos ervoor om de Giro te verlaten omdat hij besefte dat hij niet meer in mentale en vooral fysieke conditie was om de Giro te winnen."

"Laten we zeggen dat hij het moeilijk zou hebben gehad om een ​​nederlaag te accepteren en de wedstrijd blijkbaar liever in de roze trui verliet."

"Maar als de wereldkampioen en zijn fysieke problemen respect verdienen, dan vinden wij dat de Giro en de roze trui, een van de meest iconische symbolen van de wielersport, ook meer respect verdienen", schreven ze nog.

Het volledige artikel

Not quite a "get well and hope to see you next time" departure for Evenepoel in the Italian press this morning. Gazzetta raising questions about his departure, blasted by Saronni and Moser... pic.twitter.com/wDaTRSTzIb — the Inner Ring (@inrng) May 16, 2023