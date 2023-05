Michel Wuyts gaat tegen de stroom in over Tour-deelname van Remco Evenepoel en zegt ook waarom

Er wordt nu al volop gespeculeerd over een mogelijke deelname van Remco Evenepoel aan de Tour. Michel Wuyts vindt dat echter geen goed idee.

Heel wat analisten en kenners uit de wielerwereld vinden dat Remco Evenepoel na zijn opgave in de Giro nu naar de Tour moet trekken, zonder verwachtingen. Maar Michel Wuyts is het daar niet mee eens.

"Ik vind het geen goed idee. Met de Tour improviseer je niet. Puur fysiek is het mogelijk, hij kan zeker voortbouwen op de enorme basis die hij voor en tijdens de Giro heeft gelegd", zei Wuyts in Wuyts & Vlaeminck.

"Maar het schept een gigantisch verwachtingspatroon bij het brede publiek, dat niet gaat kunnen leven met enkel ritwinst als ambitie. Ik ken haar plaatsvervangend verlangen. En ga daar maar een keer mee om."

Tour pas in 2024

Wuyts stelt zich ook vragen over hoe Evenepoel dan zal omringd zijn als hij in de Tour start. Er is zich een ploeg aan het voorbereiden op die Tour en er zijn ook nog sprinters zoals Jakobsen en Merlier die dit jaar al een laatste kans krijgen in de Tour.

"Neen, dan pleit ik eerder voor het plan dat Soudal Quick-Step in gedachten had: de Tour pas in 2024. En zou ik alternatief bijvoorbeeld de Ronde van Zwitserland voorzien. Van primordiaal belang in deze discussie: wat willen de sponsors?"