Het klassement nog meer onthoofd: favoriet stapt uit de Giro

Opnieuw is een favoriet uit de Giro gestapt. Aleksandr Vlasov stapte uit de race.

Tijdens de 10 rit in de Giro moest Aleksandr Vlasov al op de 1e klm lossen. Later kwam er nog een bericht over de Rus. Hij had opgegeven en stapte zo uit de Giro.

Zo speelden we na Remco Evenepoel nog een favoriet kwijt. Vlasov stond na de 1e rustdag op 1'48" 7e (6e na de opgave van Evenepoel, red.). Zo speelden we nog een renner uit de top 10 kwijt.

"Voor de rit voelde Vlasov zich niet 100%", vertelde ploegleider Enrico Gasparotto van Bora-Hansgrohe via de teamkanalen. "Eerst maakten we ons geen zorgen, maar op de 1e klim moest hij al lossen en hij kloeg dat hij geen kracht in de benen had."

Eerst was er geen sprake van corona, maar na de rit werd Vlasov opnieuw getest. Die was wel positief.