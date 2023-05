Lotto Dstny spreekt zijn duidelijke ambities voor de Tour de France uit

Lotto Dstny heeft zijn ambities voor de Tour de France uitgesproken. Ze mikken op ritwinst met Caleb Ewan en enkele vrijbuiters.

Momenteel is met de Giro een andere grote ronde bezig, maar Lotto Dstny koos ervoor om niet deel te nemen. "Met onze jonge ploeg was 3 grote rondes te veel van het goede", vertelde Kurt Van de Wouwer aan Sporza. "Ook als je nu naar de Giro kijkt: slecht weer, valpartijen en corona. Op den duur zou je blij zijn dat je er niet bent."

De volgende grote ronde is dan de Tour de France en daar staat Lotto Dstny met heel wat ambities aan de start. "Het is de bedoeling om met Caleb Ewan te proberen een rit te winnen", aldus Van de Wouwer.

Eerder zei Daan De Wever, baas van Dstny, dat het een slecht seizoen zou zijn als de ploeg geen Tour-rit zou winnen. "Die uitspraak kan ik wel begrijpen", ging Van de Wouwer verder. "De Tour is de laatste jaren, zeker voor sponsors, zo groot geworden. Maar we gaan met Ewan en enkele vrijbuiters naar de Tour en dan moeten we zeker ritwinst ambiëren."