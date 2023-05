VOORBESCHOUWING GIRO RIT 12: De vluchters hebben in de buurt van Turijn een nieuwe kans

De vluchters lijken in de Giro opnieuw een kans te krijgen. De kans ligt net voor een zware bergetappe ideaal.

PARCOURS

Na 2 sprintetappes, waarbij het peloton zich tijdens één etappe misrekende, lijkt rit 12 in de Giro ideaal terrein voor de vluchters. Na een stevig begin kunnen de sterke mannen een stevige vroege vlucht opzetten.

Nadien zet het peloton zich koers richting Turijn. In Rivoli passeren de renners al eens de finish om nog een ommetje via de Sacra di San Michele te maken. Dat is nog een beklimming van 2e categorie in 2 trappen. Het 1e deel is het minst steile, maar na een korte afdaling begint het steilste stuk met percentages tot 12%. In totaal is de klim 9,8 km lang aan 7,1%. Nadien volgt nog een afdaling richting Rivoli waar er in de slotkilometers nog een knikje en enkele scherpe bochten zijn.

FAVORIETEN

De klassementsrenners zullen zich de dag voor de bergrit naar Crans-Montana zich allicht niet te veel willen inspannen. Als er een ontsnapping is zullen de klassementsploegen er niet alles aan doen om de vlucht terug te halen.

Ook de sprintersploegen kunnen proberen om de vroege vlucht weer bij te halen, maar op de Sacra di San Michele zullen de vluchters weer het voordeel hebben. De percentages zijn te steil voor de sprinters.

© photonews

En zo lijkt het erop dat de vroege vlucht een grote kans op slagen heeft. In het begin van de etappe zal het al meteen oorlog zijn om in de vroege vlucht te zitten.

Mannen zoals Jay Vine zulen proberen mee te glippen. Ook een Diego Ulissi of een Derek Gee zullen wellicht een goede kans zien. Of wat dan gedacht van Magnus Cort en Ben Healy die al een rit wegkaapten. Opnieuw zullen ze een mooie kans zien.