Laurens De Plus drijft in de Giro helemaal boven, met lof van één van grotere namen: "Dat is aan jullie om te bepalen"

Jawel, Laurens De Plus is helemaal terug van weggeweest. De lof die zijn kant op komt is volledig terecht, al gaat de Ninovieter er niet door zweven.

Die uren in de bus spenderen voor de échte start van rit 13 aan de voet van de Croix de Coeur, dat was wel iets speciaals om mee te maken. "Het was eerst een heel stressvolle dag: in de bus wachten met de spanning van de koers in je benen. We hebben dan wel een solide teamprestatie geleverd", reageerde De Plus bij Eurosport.

"EF zette ons onder druk van in het begin, maar we hebben met Swifty (Swift, red.) en Pavel Sivakov mekaar teruggevonden. Ik ben blij dat G (Thomas, red.) zijn trui houdt." Vuurwerk bleef uit bij de favorieten. "Het tempo lag vrij hoog, dan is het moeilijk om aan te vallen. Ik ben er dus niet echt door verrast."

MOOIE BELONING

"Het is een goede strategie om meteen een hoog tempo te rijden", vindt De Plus, die maar op kop bleef sleuren alsof het niets was. Thomas liet zich al lovend over hem uit. "Of ik beter ben dan in 2019? Dat is aan jullie om te bepalen. Dit is een mooie beloning voor het harde werk. Het is leuk als je mooie woorden krijgt van een kopman als Thomas."