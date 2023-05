Ex-ploegmaat van Lance Armstrong neemt een drastische beslissing in zijn kankerbehandeling

Tom Danielson heeft zijn linkermiddelvinger laten amputeren. Dat is als gevolg van de kanker dat bij hem werd vastgesteld.

Een tijdje geleden kreeg Tom Danielson slecht nieuws. Er werd een tumor in zijn linkerhand gevonden en daarom ging hij begin mei onder het mes. Daarbij nam de Amerikaan een drastisch besluit. Hij liet zijn middelvinger amputeren en de andere vingers werden korter bij elkaar gezet.

"Alles is goed verlopen", liet Danielson op Twitter weten. "Maar ik ben wel moe en heb veel pijn. Mijn andere vingers zijn dichter bij elkaar gezet, waardoor ze de functies van mijn middelvinger kunnen overnemen. Het is best cool eigenlijk."

Out of surgery! Everything went well.



Gave the middle finger to cancer!



Let’s f*cking do this!



•this is me writing this too!!!!! I feel pretty jacked up but grateful. pic.twitter.com/df3NBr8751 May 9, 2023

Ondertussen zit Danielson opnieuw op de fiets, maar wel op de rollen. Hij mag zijn hand momenteel nergens voor gebruiken. "Alles in mijn hand moet tijd krijgen om te genezen", deed hij zijn verhaal verder. "Uiteraard heb ik ook lastige dagen. Die moet ik leren accepteren en ik moet gewoon aanvaarden dat ik soms geen progressie maak. Maar ik ben vooral ook zeer strijdvaardig. Bedankt voor alle steun."

Danielson begon in 2004 zijn profcarrière bij Fassa Bortolo. Nadien ging hij naar Discovery Channel, waar hij ook een jaar ploegmaat van Lance Armstrong was. Nadien reed hij nog voor Garmin. In zijn carrière won hij een rit in de Vuelta, maar die werd vanwege het gebruik van bloeddoping geschrapt. In 2015 stopte hij. Daarvoor was hij ook op het gebruik van testosteron betrapt.