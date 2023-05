Marthe Truyen boekt haar 1e profzege na een prangende slotfase en sprint

Marthe Truyen heeft haar 1e profkoers gewonnen. Ze won de vrouwenwedstrijd bij de Antwerp Port Epic na een spannende eindsprint.

Voor het eerst stond de Antwerp Port Epic voor vrouwen op het menu. Net als bij de mannen moesten de rensters heel wat onverharde wegen en kasseistroken doorkruisen.

Het parcours zorgde voor een natuurlijke schifting en zo bleven we met zo'n 30 renners voor de laatste 40 km over. Fenix-Deceuninck, AG Insurance-Soudal Quick-Step en Team DSM dunden daarna de groep verder uit. Zo bleven er met nog 20 km te gaan nog 9 rensters over.

Britt Knaven probeerde solo te gaan en reed al snel een voorsprong van 15 seconden bij elkaar. Maar het bleek niet genoeg en ze werd weer gegrepen.

Daarna was het aan Marthe Goossens, Marthe Truyen, Franziska Koch en Audrey Cordon-Ragot om weg te rijden. Dat bleek de beslissende vlucht en dat viertal ging voor de zege sprinten. Het werd een spannende sprint waarin Truyen net de snelste bleek. Ze pakte haar 1e profzege en won voor Cordon-Ragot, Koch en Goossens.