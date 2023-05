VOORBESCHOUWING GIRO RIT 15: Biedt een gevaarlijke overgangsrit wel het nodige spektakel tussen de klassementsrenners?

Een dag voor de rustdag moet het Giro-peloton nog naar Bergamo. Op papier kan het gevaarlijke etappe voor de klassementsrenners worden. Ook kan een ontsnapping perfect standhouden.

PARCOURS

Rit 15 vertrekt in Seregno en 195 km later ligt de finish in Bergamo. Al wat daartussen ligt, mag zeker niet onderschat worden. Er is her en der een link naar de Ronde van Lombardije.

Eerst is er na bijna 50 km de klim naar Valico di Valcava (11,6 km aan 8%, met stroken tot 17%). Daarna volgt een dubbele klim van de Selvino (11,1 km aan 5,6%) en Miragolo San Salvatore (5,2 km aan 7%).

Vervolgens gaat het naar Bergamo en zien de renners voor het eerst de finish. Daarna volgt nog een extra lus met de beklimming van de Roncola Alta. Die is 10 km lang en 6,7% steil, maar is ook heel onregelmatig. Het begin is vals plat, maar dan is er een heel steil middenstuk met stroken tot 17%. Naar de top toe vlakt het weer af.

Op 30 km van de streep ligt de top van de Roncola Alta. Daarna gaat het richting Bergamo, maar op 3 km van de finish is er nog een vervelend klimmetje. Het gaat een kilometer aan 7,9% omhoog. Er is een korte strook met kasseien en het gaat tot 12% omhoog.

FAVORIETEN

De 15e rit is een viersterrenrit en niet de zwaarste, maar velen zullen die toch met rood aangekruist hebben. Bij een slechte dag kan je als klassementsrenner heel wat tijd verliezen.

Ook is een groot plan van een klassementsploeg nog perfect mogelijk. INEOS Grenadiers en Jumbo-Visma kunnen perfect mannetjes mee naar voren sturen en op de beklimmingen kunnen ze dan een hoog tempo ontwikkelen. Zo kan een klassementsrenner de etappe winnen, vooral door dat klimmetje voor de finish.

Als er geen plan zou zijn, is het ook perfect mogelijk dat een ontsnapping tot het einde draagt. Enkele sterke klimmers die al op wat achterstand staan, zullen graag willen meegaan. Zo zijn er Ilan Van Wilder, Jack Haig en Patrick Konrad die mogelijk hun kans gaan. Verder zijn er ook Jay Vine en Diego Ulissi die mogelijk zullen proberen mee te glippen.