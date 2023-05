Geraint Thomas is niet te spreken na zijn "gele kaart" in de Giro: "Come on"

Geraint Thomas is niet te spreken over de wedstrijdjury in de Giro. Iedereen heeft immers een waarschuwing gekregen. "Omdat iedereen een pet onder zijn helm wou aandoen", vertelde hij in zijn eigen podcast.

In de Giro moesten de renners al vaak met zware weersomstandigheden omgaan. Zo was er al veel wind, koude en regen.

De renners waren vaak serieus ingeduffeld en soms was het nog niet genoeg. "In een van de ritten zetten we onze helmen even af om een petje op te zetten", vertelde Geraint Thomas in zijn eigen podcast The Geraint Thomas Cycling Club.

Jury gaf het peloton daarop een waarschuwing, maar Thomas was daar niet over te spreken: "Het was 3 graden en het regende. Ook had ik 2 regenjasjes aan. Als je dat wil doen, moet je dus stoppen. Come on, een gele kaart voor het peloton. Je moet eens 10 km in de regen wandelen."