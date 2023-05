Onaangenaam nieuws voor Tim Wellens: is deelname aan de Tour de France in gevaar?

Tim Wellens blijft op de sukkel na zijn sleutelbeenbreuk in de Ronde van Vlaanderen. Mogelijk kan hij niet deelnemen aan de Tour de France.

Bij de massale valpartij in de Ronde van Vlaanderen was Tim Wellens een van de grootste slachtoffers. Hij viel als 1e en brak daarbij zijn sleutelbeen in 4 stukken.

Wellens werd meteen geopereerd en na enkele weken zat hij al terug op de fiets. Toch gaat zijn revalidatie niet vlekkeloos. Begin mei werd hij op zijn verjaardag voor een 2e keer geopereerd.

Door die 2e operatie miste Wellens al sowieso een hoogtestage met zijn team UAE. Normaal zou Wellens de Tour de France rijden, maar het wordt een race tegen de tijd. Vooral ook omdat hij ook de Ronde van Zwitserland ook zou missen, zo meldde Het Laatste Nieuws. "Tot maandag mag ik niet buitenfietsen", aldus Wellens.