Laurens De Plus maakt indruk tijdens monsteretappe en houdt zijn kansen op een goed klassement gaaf

Laurens De Plus heeft in de 19e etappe heel wat indruk gemaakt. Hij reed kilometers op kop en maakte het zo kopman Geraint Thomas een stuk gemakkelijker.

Tijdens de monsteretappe naar Tre Cime di Lavaredo bepaalde INEOS Grenadiers de hele tijd het tempo. Op het laatste gedeelte was het aan Laurens De Plus om de kilometers af te malen. Hij bleef vele kilometers op kop rijden en nadat hij gelost was, kwam hij op een tussenstuk nog eens terug om nog meer zijn kopman Geraint Thomas te helpen.

"Ik zat in de slipstream van een auto van Shimano en kwam zo opnieuw aansluiten", vertelde De Plus na de rit aan Sporza. Al bleef hij vooral bescheiden. Hij had vooral lof voor de ploeg: "Als ploeg zijn we vandaag boven onszelf uitgestegen. Nu is het aan Thomas. Ik kan niets meer voor hem doen."

Ondanks zijn lange kopbeurt zakte De Plus niet weg. Hij bleef een stevig tempo ontwikkelen en kwam samen met de andere klassementsrenners over de streep. Zo staat De Plus nog steeds in de top 10 in deze Giro. Tijdens de klimtijdrit kan hij die verzilveren: "Daar denk ik even niet aan. Ik ga me eerst ontspannen."