De Giro zorgt voor een geweldige primeur

De Giro van 2023 heeft voor een primeur gezorgd. De volledige top 10 bestond uit 10 verschillende nationaliteiten.

In het verlieden eindigden al eens 9 verschillende nationaliteiten in de top 10 van een grote ronde. Dat was voor het eerst in de Tour van 1993 toen Miguel Indurain zijn 3e eindzege pakte. Ook Pedro Delgado stond in die top 10, maar voor de rest waren het allemaal verschillende nationaliteiten.

Daarna was het lange tijd wachten. In 2019 stonden 9 verschillende nationaliteiten in de top 10 van de Giro. Pavel Sivakov en Ilnur Zakarin stonden op 9 en 10 en hadden toen allebei de Russische nationaliteit. Sinds de Russische inval in Oekraïne is Sivakov officieel Fransman.

In 2021 stonden in de Tour en de Vuelta 9 verschillende nationaliteiten in de top 10. Enric Mas en Pello Bibao waren de 2 Spanjaarden in de top 10. In de Vuelta waren dat Mas en David De La Cruz.

De Giro in 2023 ging nog een stapje verder. Maar liefst 10 nationaliteiten stonden in de top 10 en eigenlijk gaat het nog verder. Nummer 11 Einer Rubio is een Colombiaan en dat land is in de top 10 niet vertegenwoordigd. Dus de volledige top 11 bestaat uit verschillende nationaliteiten. Vanaf plaats 12 krijgen we opnieuw een Belg. Laurens De Plus staat al op plaats 10.