Ilan Van Wilder kijkt terug op de Giro: "We kregen een klap in het gezicht"

Ilan Van Wilder is tevreden met zijn Giro. Hij eindigde ondanks de teleurstellingen halfweg de Giro toch als 12e.

Oorspronkelijk moest Ilan Van Wilder de meesterknecht van Remco Evenepoel in de Giro worden, maar corona besliste daar anders over. Evenepoel moest naar huis en zo kon Van Wilder in de bergen zijn eigen ding doen. Het leverde hem een 12e plaats in het eindklassement op.

"We kwamen met hoge verwachtingen naar de Giro", blikte Van Wilder terug. "In het begin pakten we 2 ritzeges en het roze, maar toen Evenepoel de strijd moes staken, kregen we een klap in het gezicht."

"En alsof dat niet genoeg was, moesten vele andere ploegmaten de strijd staken", ging de jonge Belg verder. Ook Jan Hirt, Josef Cerny, Mattia Cattaneo, Louis Vervaeke en Davide Ballerini moesten immers naar huis. "We bleven met zijn 2'en over en gaven desondanks alles."

Voor Van Wilder was het dus een 12e plaats: "Persoonlijk ben ik daar tevreden mee, vooral omdat het 3 weken geleden niet mijn doel was."