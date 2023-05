Patrick Lefevere trekt duidelijke conclusie na eindeloze wachten op spanning: "Deze Giro heeft hét bewijs geleverd"

Vanwaar kwam die lange wapenstilstand tussen de favorieten in de Giro toch? Patrick Lefevere trekt een duidelijke conclusie.

Dat het uitvallen Remco Evenepoel veel van de spankracht heeft weggehaald in de Giro is nu wel duidelijk. Thomas, Roglič en Almeida moesten al bijna een minuut goedmaken op de wereldkampioen toen hij uitviel.

Dat ging vooral in de tweede week voor meer spanning gezorgd hebben, maar misschien ook in de derde. Want van veel aanvallen is er uiteindelijk geen sprake geweest.

In de derde week lagen er heel wat beklimmingen met hoge stijgingspercentages, maar er gebeurde maar tot aanvallen leidde dat niet echt tussen de favorieten voor de eindzege.

Patrick Lefevere trekt dan ook een duidelijke conclusie. "Deze Giro heeft het bewijs geleverd: hoe steiler de berg, hoe vaker die een muis baart. Iedereen weet intussen: hoe meer extreme cols je na elkaar plakt, hoe meer je de koers verlamt", zegt hij bij Het Nieuwsblad.