Greg Van Avermaet en Oliver Naesen kennen hun weg naar de Tour de France

Greg Van Avermaet en Oliver Naesen zijn in de selectie voor de Dauphiné opgenomen. Zo willen ze zich verder voorbereiden op de Tour de France.

AG2R Citroën was een van de 1e teams die zijn selectie voor de Dauphiné bekendmaakte. De kopman zal Ben O'Connor zijn. Een goed klassement in de Tour de France is zijn ultieme hoofddoel.

Een van zijn knechten zal Oliver Naesen en Greg Van Avermaet zijn. Ook zij bereiden zich via de Dauphiné op de Tour voor. Dinsdag reden ze allebei nog Gullegem Koerse. Van Avermaet eindigde daar 8e en Naesen 14e.

Voor Avermaet zal het zijn 10e en laatste Tour zijn. Eind dit jaar gaat hij immers op wielerpensioen. Voor Naesen wordt het zijn 8e Tour.