De selectie van Jumbo-Visma voor de Tour staat al op papier: dit zijn ploegmaats van Jonas Vingegaard en Wout Van Aert

Jumbo-Visma heeft al zijn selectie voor de Tour klaar. Dat heeft sportief manager Merijn Zeeman aan het Nederlandse Algemeen Dagblad verteld.

In 2022 domineerde Jumbo-Visma de Tour de France volledig. Naast de eindzege met Jonas Vingegaard won het ook 6 ritten met Vingegaard, Wout Van Aert en Christophe Laporte. Ook pakte Van Aert de groene trui en de Prijs voor de Superstrijdlust mee naar huis. De bolletjestrui was voor Vingegaard.

Jumbo-Visma wil ook in 2023 succes in de Tour boeken en zal met quasi dezelfde ploeg aan de start staan. Enkel Primoz Roglic is er niet bij. Hij zal door Dylan van Baarle vervangen worden. Dat bevestigde sportief manager Merijn Zeeman aan het Nederlandse Algemeen Dagblad.

Het team wou nog even de hoogtestages afwachten, maar dat zorgde niet voor de nodige aanpassingen. Ook werd er nog afgewacht hoe Sepp Kuss uit de Giro zou komen. Hij zou goed uit de Giro gekomen zijn en zal dus de dubbel Giro-Tour rijden.

De Tour-selectie van Jumbo-Visma wordt dan: Jonas Vingegaard, Wout Van Aert, Tiesj Benoot, Nathan Van Hooydonck, Dylan van Baarle, Steven Kruijswijk, Christophe Laporte en Sepp Kuss.

Het achttal zal nog ter voorbereiding de Dauphiné of de Ronde van Zwitserland rijden. Bij blessures is Wilco Kelderman de 1e reserve. Hij volgde hetzelfde traject richting de Tour als de anderen en zal in Zwitserland rijden, voegde Zeeman er nog aan toe.