Is een Tour de France zonder Primoz Roglic een nadeel voor Jumbo-Visma? Een ploegmaat spreekt er zich over uit

Primoz Roglic zal de Tour de France niet rijden. Dat bevestigde Jumbo-Visma. Sommigen zien daar een nadeel in, want ze zijn van mening dat de ploeg de Giro-winnaar goed zal kunnen gebruiken. Steven Kruijswijk spreekt dat tegen en vindt het een voordeel dat de ploeg met één kopman naar de Tour gaat.

"Misschien is het nu wel beter dat we in de Tour de France één kopman zullen hebben", vertelde Steven Kruijswijk aan Procycling. "Vorig jaar was het een beetje een compromis tussen Jonas Vingegaard en Primoz Roglic. "Vooral in de Tour is het dan moeilijk om 2 renners in een goede klassementspositie te houden."

Kruijswijk ziet ook nog een ander voordeel door met één kopman naar de Tour te gaan: "Vorig jaar hadden we iedereen constant nodig en konden we nooit een ploegmaat wat rust gunnen. Zo moest ik eens 150 km op het vlakke de kopmannen uit de wind houden. Nu is de rolverdeling gemakkelijker en zal ik minder op het vlakke moeten werken, waardoor ik meer energie voor de bergen kan sparen."

In de bergetappes zal Kruijswijk zijn ding willen doen. "Ik kijk vooral naar de Pyreneeën en de Alpen uit. Daar liggen ook mijn kwaliteiten. Ik krijg veel voldoening om op die manier mijn steentje te kunnen bijdragen", besloot hij.