Na-Girocriterium in Maastricht kan in laatste instantie een topper strikken, ook enkele Belgen aan de start

Vrijdag gaat het na-Girocriterium in Maastricht door. De organisatie kan met een mooi deelnemersveld uitpakken.

Na de Giro zijn er traditioneel enkele criteriums. Vrijdag is er opnieuw eentje in Maastricht. Vorig jaar won Vincenzo Nibali er.

Ook dit jaar zullen enkele mooie namen aan de start staan. Zo kon het enkele Belgen strikken. Laurens De Plus (INEOS Grenadiers, Laurenz Rex (Intermarché-Circus-Wanty) en Johan Meens (Bingoal WB) staan op de deelnemerslijst.

Verder staat er nog mooi volk op de startlijst. Nico Denz die 2 etappes won, zal in Maastricht rijden. En ook Koen Bouwman (Jumbo-Visma), Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny) en Oscar Riesebeek (Alpecin-Deceuninck) worden verwacht.

In laatste instantie kon Maastricht nog een grote naam binnenhalen. Mark Cavendish (Astana) die de slotetappe in de Giro won, zal in principe aan de start staan. Ook zijn ploegmaat Gianni Moscon wordt verwacht.

Ook is er een editie bij de vrouwen. Lorena Wiebes en Mischa Bredewold (SD Worx) toppen daar de deelnemerslijst. Ook Yara Kastelijn (Fenix-Deceuninck) en Sterre Vervloet (Lotto Dstny Ladies) worden aan de start verwacht.