Jumbo-Visma wil scenario van Evenepoel in de Giro vermijden en neemt drastische maatregelen met Vingegaard

Jonas Vingegaard staat als topfavoriet aan de start van de Dauphiné. De Deen werd vorig jaar tweede na zijn ploegmaat Primož Roglič, maar gaat dit jaar voor de eindzege.

Jonas Vingegaard rijdt nog eens een wedstrijd. Na zijn eindzege in de Ronde van het Baskenland op 8 april reed de Deen bijna twee maanden geen wedstrijd. Maar nu is hij dus terug.

In voorbereiding op de Tour rijdt Vingegaard enkel de Dauphiné, maar dat vindt hij zelf prima. In tegenstelling tot vorig jaar kunnen ze bij Jumbo-Visma wel niet rekenen op Wout van Aert, die rijdt in de Ronde van Zwitserland.

"Hij wilde Zwitserland doen, dat is zijn keuze, ik heb daar respect voor. Hij is een van de beste helpers die je kunt hebben", zegt Vingegaard bij HLN.

Coronaspook

Naast sterke tegenstanders is corona mogelijk ook nog een spelbreker in zijn voorbereiding op de Tour. In de Giro moest roze trui Remco Evenepoel naar huis met een positieve test.

Bij Jumbo-Visma nemen ze dan ook geen enkel risico. "We hebben elk onze kamer, daar zal ik zoveel mogelijk tijd doorbrengen. Ik ga weinig handjes schudden en dan blijf ik hopelijk gespaard."