Netflix-documentaire toont chaos bij Jumbo-Visma, met hoofdrol voor Wout van Aert, in de Tour

Jumbo-Visma domineerde de Tour vorig jaar met maar liefst 6 etappezeges en het won ook de gele, groene en bolletjestrui. Maar toch liep het in de vijfde etappe al bijna mis voor Vingegaard en co.

In de kasseienrit naar Arenberg brak de ketting van Vingegaard namelijk af en hij wisselde van fiets met de veel grotere Van Hooydonck. In de ploegwagen van Jumbo-Visma breekt op dat moment paniek.

Ploegleider Grischa Niermann is het overzicht volledig kwijt en vraagt dan ook een paar keer: "Wie heeft een nieuwe fiets nodig? Wie heeft een nieuwe fiets nodig?", citeert Wielerflits.

Vingegaard wisselt dan nog eens van fiets met Kruijswijk om toch op een kleinere fiets te zitten, maar op dat moment komt de ploegwagen net aangereden. Vingegaard pakt uiteindelijk zijn reservefiets en kan verder.

In de Neftlix-docu is er in die aflevering ook veel aandacht voor Wout van Aert. De gele trui zet zich op dat moment op kop voor Vingegaard en zorgt ervoor dat de Deen slechts 13 seconden verliest op Tadej Pogacar.

