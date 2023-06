Alles over de 'verkleedpartij' en de eetgewoonten van Wout van Aert: zo stomen ze hem klaar voor de Tour de France

Het is nu alles op de Tour de France zetten voor Wout van Aert. Ook de juiste eetgewoonten moeten er voor zorgen dat hij daar goed aan de start komt. Ondertussen is er een 'verkleedpartij' aan de gang in Zwitserland.

U kon HIER al lezen hoe Wout van Aert in de laatste dagen voor de Ronde van Zwitserland met winterse weersomstandigheden te maken krijgt. Zelfs in juni kan het daar nog sneeuwen. Van Aert alludeert op zijn Strava-account op die omstandigheden, door een trainingstocht als 'Verkleedpartij' te omschrijven. Tijdens deze lange trainingsrit legde Van Aert overigens een afstand van 178,3 kilometer af in 6 uur en 26 minuten. Er werd ook een hoogteverschil van 4 379 meter overbrugd. Dit soort inspanningen moet hem klaarstomen richting de Tour de France. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door The Athlete's FoodCoach (@theathletesfoodcoach) Samen met de juiste eetgewoonten en hiervoor krijgen ze bij Jumbo-Visma begeleiding van The Athletes Food Coach. Op Instagram vinden we een overzicht van wat Van Aert & co op een dag naar binnen spelen. Onder meer appelpannenkoeken, een sushi poke bowl en een worteltaart staan op het menu.