De Cauwer is kristalhelder over declassering in Dauphiné en verklaart wat neiging tot verkeerd manoeuvre voedde

José De Cauwer had ook al wel in de mot dat een declassering er zat aan te komen. Het was op dat moment nog niet officieel, maar als cocommentator oordeelde hij wel al over het sprintgedrag van Sam Bennett.

Bij Bennett was het het meest duidelijk dat het wellicht wel tot één of andere sanctie ging komen. De vorm van de sprinter lag mee aan de basis volgens de gewezen bondscoach. "Bennett had niet de benen om dit af te maken", klonk de conclusie na de aankomst in de tv-uitzending. GEEN JUS IN DE BENEN Bennett begon met spurten in het midden en eindigde helemaal rechts op de weg. "Je wordt losgelaten, je krijgt de ruimte en dan voel je ze komen. Dan heb je de neiging om die fout te maken. Hij gaat iedereen opzoeken, hij gaat Groenewegen opvangen. Omdat hij voelt dat hij niet de jus in de benen heeft." Dan nog is het niet nodig om zo van je lijn af te wijken. "Neen, helemaal niet", keurde De Cauwer het manoeuvre af. "Zeker niet." Na de uitzending kwam dan het verwachte nieuws dat Bennett gedeclasseerd was.