UAE-supertalent verslaat Vingegaard met fenomenale dubbelslag en is klaar voor de Tour, mooie top 10 voor Herregodts

In een tijdrit is het altijd diepgaan. Om dan een fenomenale dubbelslag te slaan: een UAE-supertalent heeft het voor mekaar gekregen in de Dauphiné. Pogacar gaat aan Bjerg een hele belangrijke helper hebben in de Tour.

In de individuele tijdrit van meer dan 31 kilometer, met een lastig begin en einde, konden er wel eens grote verschillen opgetekend worden in deze Dauphiné. Van Baarle zette de toon door 50 per uur te rijden, maar Castroviejo kon nog een stuk sneller. Cavagna was dan helemaal de specialist die autoritair beslag legde op de toptijd.

Het was vervolgens uitkijken naar wat de klassementsmannen gingen doen. Met name naar Vingegaard, die werkelijk aan het vliegen was in het eerste deel van de tijdrit. De Deen van Jumbo-Visma was aan het eerste tussenpunt sneller dan Cavagna. Bij het volgende tussenpunt waren de rollen evenwel terug omgekeerd.

VERBLUFFEND LAATSTE DEEL VAN BJERG

Eigenlijk was dit eerder een strijd in de marge, want een beresterke Mikkel Bjerg kwam met een verbluffend laatste deel op de proppen. De 24-jarige hardrijder was liefst 27 seconden sneller dan Cavagna aan de aankomst. Ook Vingegaard geraakte niet aan de tijd van de UAE-man en gaf aan de finish 12 seconden toe.

De dubbelslag was zo meteen een feit, want hij gaat ook aan de leiding in het klassement. Vanuit Belgisch oogpunt zagen we nog een hele fraaie prestatie van Rune Herregodts, die zichzelf met een zevende plaats een mooie toptiennotering bezorgde.