🎥 Emotionele Jonas Vingegaard slaat dubbelslag in Dauphiné, maar: "Wielrennen is niet belangrijk vandaag"

Jonas Vingegaard greep in de tijdrit nog net naast de ritzege, maar de rit daarna heeft hij wel toegeslagen. Vingegaard won met een halve minuut voorsprong op de rest van de mannen van het klassement en heeft nu meer dan een minuut voorsprong.

"Ik wilde vandaag eigenlijk niet aanvallen. Maar toen ze (Carapaz en Alaphilippe, nvdr.) demarreerden ging ik mee. Ik werkte daarna samen met Richard (Carapaz, nvdr.), maar hij kon op een gegeven moment niet meer volgen."

Gedachten bij slachtoffers

"Ik ben heel gelukkig met de overwinning", zei de Deen. Maar daarna gingen zijn gedachten naar de slachtoffers van de steekpartij in Annecy. Een man viel daar een speeltuin aan waarbij vier kinderen en twee volwassen zwaargewond raakten.

"Met wat gebeurde in Annecy is wielrennen niet belangrijk vandaag. Mijn gedachten zijn bij de families", zei de Deen geëmotioneerd.

🎙Voici l'interview du vainqueur du jour, 🇩🇰 Jonas Vingegaard, qui a tenu à avoir une pensée pour les victimes de l'attaque ayant eu lieu à Annecy ce matin.



🎙Here's the interview with today's winner, 🇩🇰 Jonas Vingegaard, who paid tribute to the victims of the attack that took… pic.twitter.com/HZJc78wACb