Mathieu van der Poel lijkt gele droom in de Tour nu al op te geven en zegt ook waarom

Mathieu van der Poel heeft zich dit jaar eens echt goed kunnen voorbereiden op de Tour. En hij wil er ook scoren.

Van der Poel pakte bij zijn eerste deelname aan de Tour meteen een etappezege in de tweede rit en droeg er ook zes dagen het geel. Maar toen al zat hij met de Olympische spelen in zijn achterhoofd en startte niet meer in de negende rit.

Vorig jaar had Van der Poel al de Giro in zijn benen en hij was dan ook nooit helemaal goed in de Tour en haalde opnieuw Parijs niet. In de elfde rit hield hij het voor bekeken.

Maar dit jaar heeft hij zich intensief kunnen voorbereiden op de Tour en met de lastige openingsetappes in het Baskenland zit een nieuwe gele trui er misschien weer in dit jaar.

Lastige openingsrit

"Vanuit de start is die eerste rit meteen heel zwaar. Ik moet daarvoor al in topconditie zijn. Maar als de heel goede klimmers daar al denken aan de gele trui, wat ik wel verwacht, dan denk ik dat de openingsrit heel lastig is voor klassiekercoureurs om te winnen", zei Van der Poel bij Wielerflits.