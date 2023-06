Cancellara schat Evenepoel en Van Aert in en geeft zijn favorieten voor de twee tijdritten in Zwitserland

Fabian Cancellara werd vier keer wereldkampioen tijdrijden en was dus een specialist. Hij schat Remco Evenepoel en Wout van Aert in op zijn favoriete discipline.

In de Ronde van Zwitserland rijden Remco Evenepoel en Wout van Aert twee keer tegen de klok en tegen elkaar. Zondag wacht een vlakke tijdrit van 12,7 kilometer, een week later een heuvelachtige van 25,7 kilometer.

Op papier is het duidelijk voor Fabian Cancellara. "Van Aert is in het voordeel in de eerste tijdrit en de tweede zou Evenepoel beter moeten liggen, maar zo simpel is het niet", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Vele factoren en verschillende voorbereiding

Want er is het verschil van een tijdrit aan het begin en het einde van een rittenkoers, het weer en hoeveel krachten er al verbruikt zijn tijdens de rittenkoers zelf. En dan is er nog de verschillende voorbereiding.

Evenepoel moest genezen van zijn coronabesmetting en de teleurstelling van zijn exit uit de Giro verwerken. Van Aert komt dan weer terug na een maand stage en wil vooral over een maand goed zijn.

"Ik denk dat het moeilijk gaat zijn om ze echt met mekaar te vergelijken omdat het niet zeker is dat ze allebei al op hun best zijn", zegt Cancellara nog.