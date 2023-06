Niet alleen voor de variatie: Wout van Aert geeft nog een reden bij keuze voor Zwitserland: "Dat spreekt me ook aan"

Wout van Aert keert in de Ronde van Zwitserland terug naar het peloton. Daar wil hij vooral voor ritzeges gaan.

Terwijl zijn ploegmaats de Dauphiné domineren met al vier ritzeges (twee voor Laporte en twee voor Vingegaard), sloeg Wout van Aert dit jaar de Dauphiné eens over nadat hij de koers de voorbije drie jaar reed.

"Ik vind het belangrijk om variatie in je programma te houden. En ik heb hier nog nooit gewonnen, dus spreekt het me ook aan om het te proberen", zei Van Aert over zijn keuze voor de Ronde van Zwitserland bij HLN.

Zin om weer te koersen

Op het programma in Zwitserland staan er twee tijdritten en ook nog heuvelachtige ritten waar Van Aert zijn zinnen op heeft gezet. Na twee maanden was het ook tijd om weer een rugnummer op te spelden.

"Ik geniet altijd van het proces naar wedstrijden toe, maar je doet het om te koersen. Het is het moment om weer te starten", zei Van Aert nog. "Ik voel me goed en heb zin om weer te koersen."