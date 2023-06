Onwaarschijnlijk: Remco Evenepoel kan straks voor een primeur zorgen tegen Wout van Aert

Remco Evenepoel en Wout van Aert staan straks in de Ronde van Zwitserland tegen elkaar in een tijdrit. Dat gebeurde nog maar drie keer eerder.

Nog maar drie keer dus reden de beste twee tijdrijders van België tegen elkaar. In de komende Ronde van Zwitserland zullen maar liefst twee keer tegen de klok en elkaar rijden.

En de laatste keer is ook al van 2021 op het WK aan de Belgische kust geleden. Toen werd Van Aert tweede achter Filippo Ganna, Evenepoel werd derde op 39 seconden.

Ook de twee eerdere duels werden gewonnen door Van Aert. Op het BK tijdrijden van 2019 won Van Aert, de 19-jarige Evenepoel werd in zijn eerste BK bij de profs meteen derde op 38 seconden.

Nog in 2021 reden Van Aert en Evenepoel ook op de Olympische Spelen. Van Aert werd toen zesde, Evenepoel pas negende. Maar dit jaar volgen er dus heel wat duels tussen de twee.

Primeur voor Evenepoel?

Want na de twee tijdritten in Ronde van Zwitserland komen van Aert en Evenepoel elkaar ook nog tegen op het BK en WK tijdrijden. Als Evenepoel sneller is dan Van Aert, zou dat dus ook een primeur zijn.