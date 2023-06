Wout van Aert heeft een belangrijke boodschap voor de fans van Remco Evenepoel

Remco Evenepoel en Wout van Aert nemen het straks voor bijna het eerst in twee jaar nog eens op in een tijdrit. Maar Van Aert neemt het ook op voor Evenepoel.

Voor het eerst sinds 19 september 2021 nemen Wout van Aert en Remco Evenepoel het nog eens tegen elkaar op in een tijdrit. En ze reden nog maar drie keer ooit tegen elkaar ooit tegen de klok.

Voor het eerst ooit rijden Van Aert en Evenepoel ook tegen elkaar in een rittenkoers. "Het is leuk om nog eens samen met Remco te koersen. Dat is nog niet veel gebeurd", zei Van Aert bij HLN.

De twee tijdritten in Zwitserland worden een eerste graadmeter met zicht op het BK en het WK tijdrijden. Al is dat WK pas over twee maanden waarin er veel kan gebeuren.

Evenepoel niet afrekenen in Zwitserland

Evenepoel heeft ook een moeilijke periode achter de rug. Hij moest na een maandenlange voorbereiding de Giro verlaten met een coronabesmetting. Daarvan moest hij fysiek en ook mentaal herstellen.

Evenepoel gaat dan wel voor ritwinst en wellicht ook het eindklassement, maar toch heeft Van Aert nog een boodschap voor de fans van Evenepoel. "We mogen hem zeker niet te fel afrekenen op wat hij hier in Zwitserland zal doen."