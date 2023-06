Wout van Aert over grote verandering bij Jumbo-Visma in de Tour: "Wel degelijk een verschil"

Wout van Aert trekt komende juli weer naar de Tour met Jumbo-Visma met als doel de Tour te winnen. Maar de aanpak wordt dit jaar wel anders dan vorig jaar.

Jumbo-Visma trekt dit jaar maar met één kopman naar de Tour: Jonas Vingegaard. Dat is heel andere filosofie dan het Nederlandse team vorig jaar hanteerde. Toen stond het met zowel Vingegaard als Roglič aan de start.

Ook voor de ploegmaats van Vingegaard wordt dat anders. Doordat Van Aert en co toen op twee paarden wedden, konden ze zowel Vingegaard als Roglic uitspelen in de bergen en zo Pogacar succesvol onder druk zetten.

Makkelijker voor Jumbo-Visma én concurrentie

“Nu hebben we de kaart van Jonas om te spelen. Dat is dus makkelijker voor ons om op te focussen doordat we niet naar twee jongens moeten kijken, maar naar één. Dat is wel degelijk een verschil”, zei Van Aert bij Sporza.

Maar voor onder meer Pogacar wordt het zo makkelijker wel duidelijker. “Maar anderzijds is het voor de concurrentie ook makkelijker om te weten wie ze moeten volgen.