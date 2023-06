🎥 Uitzinnige fans bestormen Biniam Girmay na ritwinst in Zwitserland, Eritreeër heeft nog een boodschap voor hen

Biniam Girmay heeft voor de tweede keer dit seizoen gewonnen. De Eritreeër lijkt net op tijd klaar voor de Tour.

Waar Biniam Girmay ook gaat, altijd is er een hele hoop fans uit Eritrea aanwezig. Na een lange afwezigheid door een zware val in de Ronde van Vlaanderen kon Girmay ook voor het eerst sinds 1 februari nog eens zegevieren.

Meteen vlogen heel wat fans uit Eritrea Girmay om de nek. En dat leverde knotsgekke beelden op. Van enige maatregelen van corona was er even geen sprake, hopelijk komt dat goed met zicht op de Tour.

"Winnen in aanwezigheid van mijn fans is geweldig. Dat betekent veel voor me", zei Girmay achteraf. "Of ik met hen ga vieren? Nee, want we hebben nog zes dagen te gaan in deze Ronde van Zwitserland. Ik moet me focussen op de komende dagen. Volgende keer vieren we wel samen."