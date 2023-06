Alec Segaert blijft aan de leiding in Baby Giro, verbluffende 19-jarige heerst op Ventoux en Aziatische kampioen gekend

Er zijn vandaag al enkele koersen afgewerkt. Het was vooral uitkijken naar Alec Segaert in de Baby Giro en of die daar zijn leiderstrui kon behouden.

Baby Giro Alec Segaert vertrok als leider in de Baby Giro in de derde rit, een etappe van 146 kilometer van Priocca naar Magenta. In de aankomstplaats kwam het tot de verwachte massasprint. De Amerikaan Lamperti klopte de Italiaan Bruttomesso en de Duitser Teutenberg voor de dagzege. Gianluca Pollefliet werd vierde, Segaert blijft op kop. CICI-Mont Ventoux Door slechte weersomstandigheden werd deze eendagskoers ingekort. De Mont Ventoux moest amper één keer beklommen worden en geen twee keer. Tijdens die ene beklimming kwam het tot een soort sprint met vier. Woods, Caar en Rodriguez grepen naast de zege, die was voor de 19-jarige Lenny Martinez van Groupama-FDJ. Aziatisch Kampioenschap Op het Aziatisch wielerkampioenschap moesten dit jaar 156 kilometer afgelegd worden. Aan het einde was het vooral een Kazachs feestje. Brussenskiy bereikte zeven seconden voor zijn landgenoot Gidich de aankomst. Arashiro redde met zijn derde plaats nog enigszins de meubelen voor Japan.