Altijd interessant, de koers door zijn ogen: Peter Sagan feliciteert Girmay en doet zijn verhaal over top 5 in Zwitserland

Ook Peter Sagan heeft zich gemengd in de debatten, in de door Girmay gewonnen rit van de Ronde van Zwitserland. De Slovaak kijkt er op zijn eigen wijze op terug.

Peter Sagan eindigde enkele plaatsen achter Wout van Aert en sleepte zo zelf nog net een top 5 uit de brand. De drievoudig wereldkampioen deed kort zijn relaas op zijn officële webstek. "Het was zoals verwacht een massasprint. Ik wil al mijn ploegmaats bij TotalEnergies bedanken en vooral Daniel Oss als laatste man van de sprinttrein."

ZELF NIET GEVALLEN

Oss, een kompaan waar Sagan al jaren mee op pad is, deed dat volgens de drievoudig wereldkampioen voortreffelijk. "Gelukkig had die valpartij op 30 kilometer van de aankomst geen impact. Ik werd gewoon opgehouden en kon later weer aansluiten in het peloton."

Vervolgens was het toeleven naar die clash onder de sprinters. "Het was wind op kop in de finale. Ik geraakte in enig verkeer terecht in de sprint, maar vond toch mijn weg en kon een goede vijfde plaats laten noteren. Felicitaties aan Biniam Girmay voor zijn overwinning."