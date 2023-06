De cijfers spreken boekdelen: deze straffe data zitten achter de machtsexplosie waarmee Girmay Van Aert versloeg

Om Wout van Aert te verslaan, moet je wel heel veel macht in de benen hebben. Bij Biniam Girmay was die er dan ook in de finale van rit 2 in de Ronde van Zwitserland.

Wanneer Girmay volledig onder stoom kwam tijdens de sprint in Nottwill, kon hij Van Aert nog passeren. Uiteindelijk ging ook Démare Van Aert nog voor. Het is gebleken dat ritwinnaar Girmay echt wel een ferme inspanning nodig had om de bovenhand te halen. Zijn ploeg Intermarché-Circus-Wanty heeft de gegevens van Velon gedeeld, om nog eens te benadrukken wat voor een krachtige sprint de Eritreeër gereden heeft. Zo ontwikkelde Girmay in de laatste 18 seconden van de sprint een maximaal vermogen van 1440 Watt. Biniam Girmay delivered an incredibly powerful sprint to win stage 2 🚀 #TourdeSuisse



cc. @VelonCC pic.twitter.com/7io2ESqqiJ — Intermarché-Circus-Wanty (@IntermarcheCW) June 12, 2023 Tijdens deze sprint was zijn gemiddelde snelheid 69,5 kilometer per uur haalde hij een maximale snelheid van 73,7 kilometer per uur. Zulke straffe cijfers zijn nu eenmaal nodig om Van Aert te kloppen.